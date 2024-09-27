Российские войска находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, который контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.

По его словам, с точки зрения всей линии фронта, Запорожская область в настоящее время не является основным участком.

«Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое», — сказал чиновник.

Он также отметил, что сейчас основные боевые действия в регионе происходят в воздухе.

24 сентября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов сообщил, что российские войска зашли в кварталы на окраине Угледара и постепенно продвигаются вглубь, в городе начались боевые действия.

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в украинском конфликте.