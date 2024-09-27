Американская разведка выступила против передачи дальнобойных ракет Украине

Разведка Соединенных Штатов считает опасным разрешение Украине на удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом сообщает газета The New York Times.

Разведывательное сообщество США считает, что ответные действия России могут поставить под серьезную угрозу ракетных ударов европейские и американские военные базы в Европе. Другим возможным вариантом ответа Москвы может быть организация диверсий, поджогов и другая секретная активность.

Еще одним минусом разрешения Украине бить вглубь России является тот факт, что у Киева не так много дальнобойного оружия — и его фактическая польза для боевых действий не так велика.

До этого министр обороны Британии Джон Хили отказался отвечать, снят ли запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России ракетами западного, в первую очередь британского производства.

Ранее в Госдуме заявили, что план победы Украины не впечатлил США из-за недоверия Зеленскому.