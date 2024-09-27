В Британии не стали отвечать, дано ли Украине разрешение бить вглубь России

Министр обороны Британии Джон Хили отказался отвечать, снят ли запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России ракетами западного, в первую очередь, британского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Хилла.

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — заявил Хили на совместной пресс-конференции с главами МО Австралии и США.

Одновременно глава британского оборонного ведомства заявил, что обсудил с австралийским и американским коллегами «план победы» Владимира Зеленского, и что три страны готовы сделать для его поддержки.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «план победы», предложенный Владимиром Зеленским, является набором инициатив и целей, который Вашингтону и Киеву предстоит глубже изучить в ближайшие недели.

Ранее в Госдуме заявили, что план победы Украины не впечатлил США из-за недоверия Зеленскому.