Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии не стали отвечать, дано ли Украине разрешение бить вглубь России

МО Британии отказался отвечать, снят ли запрет на удары ВСУ вглубь России

close
Thomas Krych/AP

Министр обороны Британии Джон Хили отказался отвечать, снят ли запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России ракетами западного, в первую очередь, британского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Хилла.

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — заявил Хили на совместной пресс-конференции с главами МО Австралии и США.

Одновременно глава британского оборонного ведомства заявил, что обсудил с австралийским и американским коллегами «план победы» Владимира Зеленского, и что три страны готовы сделать для его поддержки.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «план победы», предложенный Владимиром Зеленским, является набором инициатив и целей, который Вашингтону и Киеву предстоит глубже изучить в ближайшие недели.

Ранее в Госдуме заявили, что план победы Украины не впечатлил США из-за недоверия Зеленскому.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами