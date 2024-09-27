Российский штурмовик рассказал о попадании ВСУ в «клещи» в Угледаре

Вооруженные силы РФ берут в «клещи» украинские войска в Угледаре, где противник создал один из самых мощных укрепрайонов в Донбассе. Об этом заявил командир российского штурмового взвода с позывным «Азик», пишет RT.

«Клещи очень огромные... Мы берем большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У них не будет шансов вообще», — сообщил «Азик».

Бойцы ВС РФ рассказали военкору, что штурмы на Угледарском направлении проходят почти без потерь для российских войск из-за опытности солдат.

По мнению соучредителя украинского аналитического портала Deep State Руслана Микулы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят Угледар через несколько дней или недель. Для более длительного удержания населенного пункта необходимо «срезать клешни» на флангах, но для таких операций у ВСУ нет ресурсов, отметил он.

24 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска зашли в кварталы на окраине Угледара и постепенно продвигаются вглубь, в городе начались боевые действия.

Ранее в ВСУ заявили о критическом положении в районе Угледара.