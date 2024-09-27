Армия Израиля назвала число атакованных объектов «Хезболлы» за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала около 220 объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» за сутки. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«За минувшие сутки ВВС Израиля поразили около 220 террористических целей «Хезболлы» в Ливане», — отмечается в публикации.

Целями стали пусковые установки, склады вооружений, а также инфраструктура и личный состав «Хезболлы».

26 сентября глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что прекращения боевых действий между Израилем и «Хезболлой» не предвидится до выполнения всех целей еврейского государства. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения.

24 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает военные действия Израиля против Ливана, в том числе неизбирательные удары по жилым районам, а также призывает стороны к переводу конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования.

Ранее в Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем.