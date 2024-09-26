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Над Белгородской областью уничтожили украинские беспилотники

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Около 21:50 по московскому времени пресечена попытка... совершить... атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

26 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский городской округ атаковали Вооруженные силы Украины. По предварительной информации, никто не пострадал. 25 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель на подлете к Белгороду и Белгородской области. 24 сентября агентство РИА Новости сообщало, что в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности прозвучала серия взрывов.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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