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В Пентагоне пообещали продолжить помогать Израилю

Пентагон: США продолжат оказывать военную помощь Израилю

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Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать военную помощь Израилю. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, которую транслировал сайт военного ведомства США.

«Мы привержены помощи Израилю с самого начала. Предоставлению необходимого, чтобы они могли защитить свою территорию. Это не изменилось и не изменится в будущем», — заявил Остин.

Незадолго до этого пресс-служба израильского министерства обороны сообщила, что Израиль получит от США новый пакет помощи на сумму порядка $8,7 млрд «для поддержки текущих военных усилий».

24 сентября агентство Associated Press сообщило, что представительство США планируют на Генассамблее ООН обнародовать «конкретные идеи» по разрешению конфликта между Израилем и Ливаном.

Утром 23 сентября авиация Армии обороны Израиля начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Сообщалось, что массированным атакам подверглись множество деревень и ряд городов Ливана. В ответ на удары бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол».

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