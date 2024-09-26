В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 16:43. По информации издания, по городу мог быть нанесен удар с применением корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ).

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в своем Telegram-канале информацию о взрыве. Он призвал жителей сохранять осторожность.

Подробности произошедшего не уточняются. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

22 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что на украинском складе в Шевченковском районе Харькова произошел взрыв. Также, по его словам, в городе слышны звуки работы местных сил ПВО.

Еще один взрыв в Харькове произошел 21 сентября. Как передавало «РБК-Украина», вечером в городе было зафиксировано два попадания корректируемых авиационных бомб. Одно из них произошло в Шевченковском районе.

Ранее Харьков частично обесточило.