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Стало известно о планах Японии провести масштабные военные учения с США

Япония планирует провести учения с США с участием 45 тысяч военных

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Akio Kon/AP

Япония проведет крупномасштабные военные учения с США Keen Sword-25, в которых, как ожидается, примут участие 45 тысяч военных. Об этом сообщило министерство обороны страны, передает РИА Новости.

По данным японского минобороны, в ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны, а также вооруженные силы США. Кроме того, в учениях примут гражданские аэропорты и порты.

Министерство обороны Японии при этом не уточняет, о каких именно гражданских объектах идет речь. Но согласно ранее принятым решениям правительства об «аэропортах и портах определенного использования», речь идет о 28 объектах гражданской инфраструктуры. Сообщалось, что они в случае необходимости могут использоваться для военных нужд и эвакуации.

Планируется, что военные учения состоятся в течение 10 дней с 23 октября.

До этого генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны внимательно следит за командно-штабными учениями РФ «Океан-2024», а также за совместной активностью России и Китая в регионе.

Ранее Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России.

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