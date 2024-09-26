Британия поставит Украине больше «самоходок», чем обещала

Великобритания поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок AS-90 вместо обещанных до этого 12. Об этом сообщили в заявлении минобороны страны, опубликованном на сайте правительства.

«Новое правительство перевыполнит обещание поставить 12 артиллерийских установок в течение 100 дней после прихода к власти», — уточнили в документе.

В министерстве уточнили, что в общей сложности поставят 16 единиц, из которых 10 уже отправили Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Накануне стало известно, что Париж продолжит поставлять Киеву вооружения. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в своем выступлении на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В середине сентября газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник писала, что французские официальные лица учли предостережение президента РФ Владимира Путина о неизбежной эскалации конфликта в случае применения дальнобойного оружия против России и стремятся избежать третьей мировой войны.

Ранее в Совете Федерации призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Кулебой.