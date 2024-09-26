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ВСУ атаковали Белгородскую область, повреждены дом и надворные постройки

Гладков: Шебекинский городской округ подвергся атакам ВСУ, никто не пострадал

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Шебекинский городской округ Белгородской области атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В населенном пункте Белянка произошло возгорание травы. В селе Безлюдовка из-за атаки БПЛА повреждения получили три надворные постройки.

«В селе Муром в результате атаки FPV-дрона загорелся частный дом. Пожар потушен, здание получило значительные повреждения», — написал Гладков.

Он отметил, что сейчас на местах атак работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

25 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель на подлете к Белгороду и Белгородской области.

24 сентября агентство РИА Новости сообщало, что в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности прозвучала серия взрывов.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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