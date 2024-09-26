Немедленная мобилизация 300 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволит Киеву добиться прорыва на фронте. Такое мнение для журнала The Foreign Affairs озвучил экс-глава европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман.

«Украина вполне может призвать около 300 тысяч мужчин призывного возраста, в которых она нуждается, не нанося серьезного ущерба экономике страны», — заявил экс-чиновник.

Виндман подчеркнул, что мобилизация большего количества войск так же важна, как и обеспечение материальной помощи. По мнению бывшего чиновника, новобранцы после надлежащего обучения западными инструкторами будут «готовы наступать уже в следующем году». Учитывая сжатые сроки, Виндман призвал начать набор в ВСУ немедленно.

До этого депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) на Украине являются охотой на людей.

При этом действия сотрудников ТЦК могут отличаться излишней жестокостью. Так, 11 сентября сообщалось, что сотрудники ведомства в Одессе избили мужчину при задержании так, что тот потерял сознание.

Ранее бывший премьер Британии Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине.