Российские экипажи вертолетов Ми-28НМ авиаракетами уничтожили личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, авиаудар был нанесен по разведанным целям противника. После того, как удар был достигнут цели, экипаж вертолетов благополучно вернулся на площадку вылета.

В результате, согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные группировки «Север» за прошедшие сутки отразили контратаку Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Обуховка в Курской области, потери украинской армии составили до 15 человек.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.