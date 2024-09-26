Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области в течение суток составили более 340 военнослужащих и 27 единиц техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 17 400 солдат, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров и 824 боевые бронированные машины.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.