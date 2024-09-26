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Украинский блогер заявил о потере Киевом четырех F-16 из-за одного удара

Блогер Шарий заявил, что Украина потеряла четыре F-16 в результате одного удара

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять четыре истребителя F-16 в результате одного удара. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Блогер назвал произошедший удар неожиданным, не приведя никаких подробностей. Шарий отметил, что на текущий момент информация о потере самолетов проверяется.

Официальной информации о произошедшем в данный момент нет.

До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВКС РФ нанесли удар из воздушной засады по двум американским истребителям F-16, поставленным ВСУ, которые взлетали с аэродрома Староконстантинов с опозданием. По информации военкоров, в операции задействовали четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

В конце августа газета The New York Times со ссылкой на источник писала, что ВСУ сбили свой истребитель F-16 при попытке отразить российскую атаку. По словам украинского нардепа Марьяны Безуглой, воздушное судно было поражено ракетой ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

Ранее подполье сообщило об ударе по одесскому порту, куда доставляли ракеты для F-16.

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