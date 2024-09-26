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В Курской области нашли тело бойца ВСУ в холодильнике

РИА: в селе Курской области нашли тело солдата ВСУ в холодильнике

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Emilio Morenatti/AP

Бойцы российской армии во время зачистки освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта в Курской области обнаружили в холодильнике тело украинского солдата. Об этом рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.

«<..> В подвале жилого дома обнаружили промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По словам представителя российских силовых структур, такая находка может свидетельствовать о том, что бойцы ВСУ эвакуируют «далеко не всех своих погибших».

Накануне боец интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным «Адигам» рассказал, что в Курской области солдат украинской армии сдался в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Боец ВСУ после сдачи рассказал, что просидел сутки в подвале с телом сослуживца.

Ранее Красный Крест посетил военных, взятых в плен в Курской области.

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