В Кремле прокомментировали обновление ядерной доктрины России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, планирует ли РФ нарастить ядерный потенциал.

«О таких планах (о наращивании ядерного потенциала — прим. ред.) не говорилось, и заявлений не было. Президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», — уточнил представитель Кремля.

25 сентября на заседании Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию президент Российской Федерации Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения страной ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил, что решение о ядерном ударе будет принимать верховный главнокомандующий.