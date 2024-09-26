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СК сообщил о привлечении к ответственности почти 800 наемников ВСУ

СК: 785 воевавших за ВСУ наемников из других стран привлекли к ответственности

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В России возбудили уголовные дела в отношении 785 иностранцев, которые воевали на стороне украинских войск в качестве наемников. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Также в релизе приводится пример одного из таких подозреваемых, гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. Весной 2023 года мужчина посетил Львовскую область, где прошел спецподготовку, а затем отправился воевать в Славянск, утверждает СК.

Когда группировка наемников, включая Гоглидзе, пыталась попасть из ДНР в ЛНР, она наткнулась на российских военных. Часть комбатантов ликвидировали, а другую, в том числе Гоглидзе, пленили. Уточняется, что впоследствии следствие собрало множество доказательств причастности мужчин к совершенному преступлению.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о больших потерях среди польских наемников в Курской области. Они лишились многих, поскольку не хотят сдаваться в плен.

Ранее сообщалось, что наемнику из Австралии заочно вынесли приговор в ДНР.

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Операция на Украине
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