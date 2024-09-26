В Белгородской области упал беспилотник

По предварительным данным, утром 26 сентября на территорию Яковлевского педагогического колледжа в Белгородской области упал беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

На место прибыли экстренные службы, всех студентов эвакуировали, говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны ночью сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью на юго-западе России.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 26 сентября российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.