Взрыв произошел в Одесской области на юге Украины

Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское в Одесской области, где были замечены иностранные военные. Об этом в интервью РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Вечером 25 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Поселок Гвардейское рядом с портом «Южный» знаменит тем, что вокруг него расположены несколько военных частей и другие военные объекты, рассказал Лебедев.

Он добавил, что после взрывов в этом направлении были замечены более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненых. Также после взрывов к месту ЧП полетело несколько вертолетов, предположительно, для эвакуации иностранных и украинских офицеров.

До этого в Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.