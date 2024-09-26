Военные сбили беспилотник над Орловской областью

Средства противовоздушной обороны ночью сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Орловской областью на западе России. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей чиновник не привел.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 26 сентября российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Вечером 25 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.