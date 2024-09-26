В Минобороны РФ рассказали, сколько БПЛА уничтожено над регионами РФ за ночь

Семь украинских беспилотников были уничтожены за минувшую ночь над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской и два — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры применения новой зенитной артиллерийской установки Skynex, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Германии.

На кадрах видно, что система, основу которой составляет 35-мм скорострельная пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3, поражает неопознанный беспилотник.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией региона.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».