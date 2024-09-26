Украина тратит все имеющиеся у него силы на Курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта. Об этом заявил украинский военнопленный, слова которого передает РИА Новости.

«Украинский военный показал, что все силы Киев сейчас тратит на Курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта», — заявил он.

Также украинский боец сообщил, что отказался от обмена, так как его снова могут отправить на поле боя.

До этого украинский десантник попал в российский плен и рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике началась острая нехватка боеприпасов и командиров. Другой пленный заявил, что украинских солдат направляли в Курскую область сразу с тренировочных полигонов. По словам военного, украинские военкоматы забирают людей прямо на улицах, и они попадают в армию, если не имеют брони и не являются студентами. Он даже припомнил случаи, когда сотрудники комиссариатов ловили работников на стройках.

Ранее в подполье сообщили, что бойцов ВСУ сжигают в крематории.