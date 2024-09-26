Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД России надеется на благоразумие США

Вершинин заявил, что США хватит благоразумия не разрешать Украине бить вглубь РФ

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Москва надеется, что Вашингтону хватит благоразумия не разрешать Украине бить вглубь России западными вооружениями. Об этом РИА Новости заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации», — заявил Вершинин.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным, а саму ситуацию по поводу применения такого оружия будут оценивать в зависимости от совокупности факторов.

На прошедшем 25 сентября заседании российский лидер предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину России, расширив список причин использования ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности России.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о «ядерном» совещании Путина.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами