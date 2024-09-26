МИД России надеется на благоразумие США

Москва надеется, что Вашингтону хватит благоразумия не разрешать Украине бить вглубь России западными вооружениями. Об этом РИА Новости заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации», — заявил Вершинин.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным, а саму ситуацию по поводу применения такого оружия будут оценивать в зависимости от совокупности факторов.

На прошедшем 25 сентября заседании российский лидер предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину России, расширив список причин использования ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности России.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о «ядерном» совещании Путина.