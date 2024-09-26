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Пленный рассказал о нехватке у ВСУ командиров и боеприпасов

РИА: на позициях ВСУ в ДНР началась острая нехватка командиров и боеприпасов

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Alastair Grant/AP

Украинский десантник попал в российский плен и рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике началась острая нехватка боеприпасов и командиров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинский десантник из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, взятый российской армией в плен в ДНР на Северском направлении, на допросе сообщил об острой нехватке БК на украинских позициях и об отсутствии командиров в их частях», — говорится в сообщении.

24 сентября сообщалось, что украинские десантники самовольно покидают позиции в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Представитель российского силового ведомства рассказал агентству, что солдаты 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ покидают позиции из-за хронического отсутствия подвоза продуктов питания и длительного пребывания на поле боя без ротации. Другие причины — отсутствие боеприпасов и безразличие командования. В частности, недавно зафиксировано, что свои позиции покинули 10 военнослужащих

Ранее бойцы ВСУ обратились в бегство после удара ВС РФ в Курской области.

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