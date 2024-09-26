Один из фигурантов дела Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях

Один из фигурантов дела бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова пытался скрыть факты своего участия в совершении преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Согласно материалам, результаты оперативной работы и следственных действий свидетельствуют о том, что один из обвиняемых предпринимал попытки к сокрытию фактов своего участия в преступлениях», — говорится в сообщении.

25 сентября сообщалось, что один из фигурантов дела Иванова явился с повинной.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова по делу о получении взяток в особо крупном размере. Будучи заместителем министра обороны РФ, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Иванов не признает свою вину, утверждая, что в его поступках отсутствует состав преступления, так как действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений. По мнению экс-чиновника, уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность замминистра.

Ранее при обысках по делу Иванова нашли крупные суммы денег.