В России снесли аллею, посвященную бойцам СВО

В Уфе снесли «Аллею возвращения домой», посвященную бойцам СВО. Об этом сообщает портал «Уфимское Времечко» во «ВКонтакте».

На месте выкорчевали деревья. Местные жители утверждают, что территорию аллеи продали под застройку. По информации портала «Уфа1.ру», деревья были убраны в темное время суток.

На объекте выкорчевали деревья. По утверждениям местных жителей, территорию аллеи, которую высаживали горожане во главе с мэром Ратмиром Мавлиевым, продали под застройку.

Администрация Октябрьского района города подтвердила, что в районе запланирована стройку. Там заверили, что после завершения строительства застройщик восстановит аллею.

В апреле сообщалось, что в Северной Осетии 47-летнюю местную жительницу обвиняли в осквернении мест захоронения. Она нашла «Аллею героев», где захоронены участники специальной военной операции, и разбросала венки и ритуальные вазы с цветами, расположенные у могил. При этом нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. По информации МВД, женщина искала спиртное.

Ранее во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО.