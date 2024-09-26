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США и Франция хотят предложить трехнедельное перемирие в Ливане

США и Франция работают над планом прекращения огня между Израилем и Ливаном

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Aziz Taher/Reuters

США и Франция работают над планом прекращения огня между Израилем и Ливаном на 21 день. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро.

«Дипломатическое решение действительно возможно. В последние дни мы работали с нашими американскими партнерами над соглашением о временном прекращении огня сроком на 21 день, чтобы обеспечить возможность для переговоров», — заявил Барро в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что Париж и Вашингтон рассчитывают на то, что и Израиль, и «Хезболла» примут предложение без промедления для того, чтобы уберечь мирное население и начать мирные переговоры.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что эскалация конфликта в секторе Газа стала причиной нынешней полномасштабной конфронтации Израиля с «Хезболлой» в Ливане.

Ранее в Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем.

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