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В Курской области ВСУ расстреляли сослуживцев, ехавших сдаваться на БМП

ВСУ в Курской области подбили ехавший сдаваться на БМП CV-90 украинский экипаж

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Курской области в районе села Веселое в Глушковском районе украинские военные расстреляли своих сослуживцев за попытку сдаться в плен. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Бойцы ВСУ приняли решение сдаться в плен. Они вывесили белый флаг на своей БМП шведского производства CV-90 и направились в сторону позиций ВС РФ. В это время сослуживцы обстреляли их противотанковыми ракетами. Экипажу БМП выжить не удалось.

25 сентября пленный солдат ВСУ Юрий из 41-й отдельной механизированной бригады рассказал, что украинских солдат направляли в Курскую область сразу с тренировочных полигонов. По словам военного, украинские военкоматы забирают людей прямо на улицах, и они попадают в армию, если не имеют брони и не являются студентами. Он даже припомнил случаи, когда сотрудники комиссариатов ловили работников на стройках.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее украинский депутат рассказал о жалобах солдат ВСУ на отсутствие выплат.

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