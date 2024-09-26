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ВС РФ уничтожили украинский танк «Ланцетом»

Минобороны: в ЛНР «Ланцетом» уничтожили украинский танк Т-64

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили танк Т-64 ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) с помощью «Ланцета». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий в Луганской народной республике военнослужащие группировки войск «Запад» выявили движение танка Т-64 ВСУ», — говорится в сообщении.

25 сентября российские военные при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронетранспортер Вооруженных сил Украины в Курской области. Украинские бойцы пытались спрятать машину в лесопосадке на территории одного из приграничных районов региона, но ее обнаружили разведывательные подразделения Вооруженных сил России.

22 сентября министерство обороны России опубликовало в своем видеоролик, на котором показан процесс уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее украинские солдаты начали покидать свои позиции в Угледаре.

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