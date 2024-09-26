Наемники-поляки, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ), несут тяжелые потери в Курской области, потому что не сдаются в плен, в отличие от других наемников ВСУ. Об этом газете «Московский комсомолец» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Речь идет о так называемых «отпускниках» — кадровых военнослужащих польской армии, взявших официальный отпуск и неофициально поехавших воевать на Украину в составе украинских подразделений и частей. При этом, как правило, такие «отпускники» служат отдельно.

«Почему их нет в плену? Морпехи-черноморцы говорят, что они не сдаются», — заявил Дандыкин, объяснив этим большое количество потерь в таких польских подразделениях.

До этого стало известно, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.