Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять оружие Киеву

Макрон: Париж продолжит поставки оружия Киеву, поможет обеспечить безопасность

close
Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Париж продолжит поставлять Киеву вооружения. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в своем выступлении на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляция велась на официальном сайте всемирной организации.

По словам французского лидера, Франция намерена поддерживать «сопротивление» украинского народа, а также помочь Украине в обеспечении безопасности в долгосрочной перспективе.

Макрон подчеркнул, что общий интерес западных стран состоит в том, чтобы Украина «как можно скорее была восстановлена» в своих правах. Также французский лидер призвал выстроить долгосрочный мир.

В свою очередь постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия поставила Вооруженные силы Украины «на грань разгрома» вопреки поставкам оружия с Запада.

В середине сентября газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник писала, что французские официальные лица учли предостережение президента РФ Владимира Путина о неизбежной эскалации конфликта в случае применения дальнобойного оружия против России и стремятся избежать третьей мировой войны.

Ранее в Совете Федерации призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Кулебой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами