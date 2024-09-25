Париж продолжит поставлять Киеву вооружения. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в своем выступлении на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляция велась на официальном сайте всемирной организации.

По словам французского лидера, Франция намерена поддерживать «сопротивление» украинского народа, а также помочь Украине в обеспечении безопасности в долгосрочной перспективе.

Макрон подчеркнул, что общий интерес западных стран состоит в том, чтобы Украина «как можно скорее была восстановлена» в своих правах. Также французский лидер призвал выстроить долгосрочный мир.

В свою очередь постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия поставила Вооруженные силы Украины «на грань разгрома» вопреки поставкам оружия с Запада.

В середине сентября газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник писала, что французские официальные лица учли предостережение президента РФ Владимира Путина о неизбежной эскалации конфликта в случае применения дальнобойного оружия против России и стремятся избежать третьей мировой войны.

Ранее в Совете Федерации призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Кулебой.