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Путин назвал заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию плановым

Путин: заседание совещания Совбеза по ядерному сдерживанию является плановым

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, открывая заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию, заявил, что мероприятие является плановым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие. Это совещание так и называется — постоянное совещание по ядерному сдерживанию. Два раза в год оно проводится», — заявил российский лидер.

В ходе заседания глава государства заявил, что основанием для ядерного ответа России будет угроза ее суверенитету и обычным оружием.

25 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза России по ядерному сдерживанию. По его словам, будет выступление российского лидера, остальное будет с грифом «совершенно секретно».

1 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов, а также действий Запада в связи со специальной военной операцией на Украине.

Ранее Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием.

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