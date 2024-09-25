Путин назвал заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию плановым

Президент России Владимир Путин, открывая заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию, заявил, что мероприятие является плановым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие. Это совещание так и называется — постоянное совещание по ядерному сдерживанию. Два раза в год оно проводится», — заявил российский лидер.

В ходе заседания глава государства заявил, что основанием для ядерного ответа России будет угроза ее суверенитету и обычным оружием.

25 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза России по ядерному сдерживанию. По его словам, будет выступление российского лидера, остальное будет с грифом «совершенно секретно».

1 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов, а также действий Запада в связи со специальной военной операцией на Украине.

Ранее Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием.