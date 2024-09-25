НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией. Такую информацию предоставляет агентство Reuters со ссылкой на главу Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Соллфранка.

«НАТО планирует координировать транспортировку большого числа раненых военнослужащих с линии фронта в случае войны с Россией, возможно, с помощью госпитальных поездов, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться невозможной», — говорится в сообщении.

Агентство со слов Соллфранка утверждает, что сценарий эвакуации в случае конфликта с РФ будет отличаться от опыта членов Североатлантического альянса в Афганистане и Ираке.

Глава JSEC также заявил, что в случае военного противостояния с Россией зона боевых действий, вероятно, была бы гораздо шире. В результате количество раненых также превысило бы значения предыдущих военных опытов. При этом западные военнослужащие столкнулись бы с отсутствием превосходства в воздухе вблизи линии фронта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца. Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности ударов по России, представитель Кремля отметил, что «эта одержимость проявляется у всех по-разному.

Ранее в Германии назвали «план победы Зеленского» путем к мировой войне.