Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт новый план НАТО на случай войны с Россией

Reuters: НАТО разрабатывает план транспортировки раненых при войне с Россией

close
Johanna Geron/Reuters

НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией. Такую информацию предоставляет агентство Reuters со ссылкой на главу Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Соллфранка.

«НАТО планирует координировать транспортировку большого числа раненых военнослужащих с линии фронта в случае войны с Россией, возможно, с помощью госпитальных поездов, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться невозможной», — говорится в сообщении.

Агентство со слов Соллфранка утверждает, что сценарий эвакуации в случае конфликта с РФ будет отличаться от опыта членов Североатлантического альянса в Афганистане и Ираке.

Глава JSEC также заявил, что в случае военного противостояния с Россией зона боевых действий, вероятно, была бы гораздо шире. В результате количество раненых также превысило бы значения предыдущих военных опытов. При этом западные военнослужащие столкнулись бы с отсутствием превосходства в воздухе вблизи линии фронта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца. Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности ударов по России, представитель Кремля отметил, что «эта одержимость проявляется у всех по-разному.

Ранее в Германии назвали «план победы Зеленского» путем к мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами