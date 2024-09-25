Армия обороны Израиля начала новую фазу военной кампании на северном фронте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую фазу военной кампании на северном фронте. Об этом заявил командующий Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ури Гордин, сообщает армейская пресс-служба.

«Мы вступили в новую фазу кампании и находимся в разгаре операции «Стрелы севера». Нам нужно быть очень хорошо готовыми к началу маневра и действиям», — сказал он израильским военным, которые завершили учения по имитации наземных действий в Ливане.

25 сентября ЦАХАЛ решил мобилизовать две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте. В армейской пресс-службе сообщили, что это позволит продолжить борьбу с ливанским шиитским движением «Хезболла», защитить граждан Израиля и создать условия для безопасного возвращения жителей севера страны в собственные дома.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле сообщили о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы».