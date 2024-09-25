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Армия обороны Израиля начала новую фазу военной кампании на северном фронте

Генерал ЦАХАЛ Гордин: Израиль вступил в новую фазу военной кампании

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую фазу военной кампании на северном фронте. Об этом заявил командующий Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ури Гордин, сообщает армейская пресс-служба.

«Мы вступили в новую фазу кампании и находимся в разгаре операции «Стрелы севера». Нам нужно быть очень хорошо готовыми к началу маневра и действиям», — сказал он израильским военным, которые завершили учения по имитации наземных действий в Ливане.

25 сентября ЦАХАЛ решил мобилизовать две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте. В армейской пресс-службе сообщили, что это позволит продолжить борьбу с ливанским шиитским движением «Хезболла», защитить граждан Израиля и создать условия для безопасного возвращения жителей севера страны в собственные дома.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле сообщили о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы».

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