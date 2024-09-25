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Российские бойцы ударили «Ланцетом» по технике ВСУ в Курской области

МО РФ: расчет «Ланцета» уничтожил бронетранспортер ВСУ в Курской области

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Vadim Ghirda/AP

Российские военные при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, пишет ТАСС.

В заявлении уточняется, что боевую задачу выполнили солдаты группировки войск «Север». Украинские бойцы пытались спрятать машину в лесопосадке на территории одного из приграничных районов региона, но ее обнаружили разведывательные подразделения Вооруженных сил РФ.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортеру противника. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что российские военные наблюдали за ликвидацией украинской техники в режиме реального времени. Для этого они использовали средства воздушной разведки.

Днем 25 сентября Минобороны РФ заявило, что потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 300 солдат. Более того, в ходе сражений в российском регионе украинские формирования лишились трех танков и двух артиллерийских орудий. Но только ими список уничтоженной бойцами ВС РФ техники не ограничивается.

Ранее Минобороны РФ показало видео, на котором запечатлено бегство украинских солдат с позиций в Курской области.

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