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Ракетные войска России ударили по украинской армии в Сумской области

Минобороны РФ: ракетные войска ударили по позициям ВСУ в Сумской области

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Сергей Аверин/РИА Новости

Ракетные войска и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России ударили по местам дислокации украинской армии в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В районах 18 населенных пунктов (Сумы, Речки, Ревякино, Белополье, Беловоды, Бояро-Лежичи, Бруски, Владимировка, Журавка, Комсомольский, Шалыгино, Хотень, Мануховка, Новая Слобода, Ободы, Степановка, Павловка и Сосновка) ВС России ударили по резервам ВСУ.

Кроме того, армейская авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение скоплениям ВСУ вблизи Малой Локни, Малой Обуховки, Богдановки, Викторовки, Гончаровки, Ивашковского, Плехово, Рубанщины, Толстого Луга, Михайловки, Медвежьего, Нового Пути, Правды, Покровского, Кругленького, Косицы и Мартыновки в Курской области.

В Минобороны РФ отметили, что ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники в Курской области.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие поразили центр радиосвязи ВСУ.

Ранее бойцы ВСУ обратились в бегство после удара ВС РФ в Курской области.

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