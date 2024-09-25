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Украинский депутат рассказал о жалобах солдат ВСУ на отсутствие выплат

Депутат Гончаренко: бойцы ВСУ жалуются на отсутствие выплат за сентябрь

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военные жалуются на отсутствие выплат за сентябрь 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«У власти есть деньги на телемарафон, на кешбэк [для украинских товаров], но нет денег для тех, кто защищает Покровск, Угледар и другие горячие точки на фронте», — написал он.

По его словам, в парламенте уже поднимали на обсуждение этот вопрос. Гончаренко напомнил, что требовал от министра финансов и министра обороны объяснений по поводу задержки выплат солдатам.

20 августа пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что с сентября Киев перестанет платить украинским военным зарплату из-за отсутствия денег в бюджете. При этом украинские граждане платят налог на армию, и он постоянно повышается, отметил военнопленный.

До этого Гончаренко сообщал, что украинские солдаты смогут получать боевые выплаты в размере 70 тысяч гривен (около 162 тысяч рублей) только после того, как прослужат 30 дней на передовой.

Ранее украинским военным утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии».

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