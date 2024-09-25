Украинские войска за сутки потеряли более 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, в числе уничтоженной техники три танка, два из которых немецкие Leopard, боевая машина пехоты

и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

25 сентября генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал. По словам командира спецназа «Ахмат», главной целью ВСУ при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове, чтобы использовать данный факт в качестве аргумента при ведении переговоров для заключения мира на условиях Киева.

Незадолго до этого пленный украинский солдат рассказал, что в рядах ВСУ на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники.

Ранее российские военные поразили центр радиосвязи ВСУ.