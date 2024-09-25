Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО: за сутки ВСУ потеряли более 300 военных и семь единиц бронетехники в Курской области

close
Thomas Peter/Reuters

Украинские войска за сутки потеряли более 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, в числе уничтоженной техники три танка, два из которых немецкие Leopard, боевая машина пехоты
и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

25 сентября генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал. По словам командира спецназа «Ахмат», главной целью ВСУ при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове, чтобы использовать данный факт в качестве аргумента при ведении переговоров для заключения мира на условиях Киева.

Незадолго до этого пленный украинский солдат рассказал, что в рядах ВСУ на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники.

Ранее российские военные поразили центр радиосвязи ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами