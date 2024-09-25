ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали жилой дом в городе с помощью дронов.

«Сегодня в Энергодаре украинский ударный БПЛА атаковал жилой дом! В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей», — поделился Сеновоз.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет. На место выехали сотрудники оперативных служб.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотнике в небе над Курской и Белгородской областями. Украинские войска использовали беспилотники самолетного типа. Атака проходила с 11:25 часов до 12:20 часов мск.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали четыре населенных пункта региона.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.