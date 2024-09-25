В Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА в небе над двумя регионам России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотнике в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска использовали беспилотники самолетного типа. Атака проходила с 11:25 часов до 12:20 часов мск.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали четыре населенных пункта региона.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа боеприпас посек фасад и крыльцо частного жилого дома. В селе Смородино еще один дрон сбросил взрывное устройство на частный дом. Несмотря на повреждения, никто не пострадал, уточнил Гладков.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли попытку ВСУ провести ротацию в Курской области.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.