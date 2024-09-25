Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров. Его слова приводит украинское издание «Левый берег».

«На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи... Мы на 80+ % зависимы от наших партнеров», — сказал Умеров.

По словам министра, Украина работает с Евросоюзом, НАТО, SAG-U (группа содействия безопасности Украины), EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США), с Великобританией, Францией, Германией, Соединенными Штатами, а также десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, потребовав от международного сообщества «принудить» Россию к миру. Политик отметил, что в настоящее время Москва якобы является единственным нарушителем устава глобальной организации и единственным «агрессором» в соответствующем конфликте.

14 сентября Зеленский заявлял, что задержка с военными пакетами имеет негативные последствия для Украины на фронте. По его словам, критически необходимо, чтобы помощь союзников не опаздывала, особенно от такого союзника как США.

Ранее на Западе испугались последствий провала на Украине.