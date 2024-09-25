Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Украины признал зависимость страны от Запада

Умеров: Украина более чем на 80% зависит от помощи западных партнеров

close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров. Его слова приводит украинское издание «Левый берег».

«На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи... Мы на 80+ % зависимы от наших партнеров», — сказал Умеров.

По словам министра, Украина работает с Евросоюзом, НАТО, SAG-U (группа содействия безопасности Украины), EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США), с Великобританией, Францией, Германией, Соединенными Штатами, а также десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, потребовав от международного сообщества «принудить» Россию к миру. Политик отметил, что в настоящее время Москва якобы является единственным нарушителем устава глобальной организации и единственным «агрессором» в соответствующем конфликте.

14 сентября Зеленский заявлял, что задержка с военными пакетами имеет негативные последствия для Украины на фронте. По его словам, критически необходимо, чтобы помощь союзников не опаздывала, особенно от такого союзника как США.

Ранее на Западе испугались последствий провала на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами