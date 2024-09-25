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Подполковник ЛНР рассказал о положении ВСУ на Купянском направлении

Марочко: положение ВСУ на Купянском направлении ухудшается из-за нехватки людей

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Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском участке фронта становится все хуже из-за перебоев с боеприпасами и нехватки людей. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«По перехваченным данным стало известно об ухудшении положения украинских боевиков. В частности, осложнилась оперативно-тактическая обстановка в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ковшаровки, Глушковки, Кругляковки и Стельмаховки», — сказал военный эксперт.

Также ситуация для ВСУ ухудшается из-за низкого морального духа солдат и большого количества дезертиров, добавил Марочко.

25 сентября подполковник заявил, что ВСУ отправили под Сватово в ЛНР около 100 солдат, подготовленных западными инструкторами. По его словам, основной задачей командования армии Украины является усиление группировки в районе Макеевки и Невского. Кроме того, новые отряды призваны стабилизировать ситуацию на этом направлении и снизить число самовольных оставлений позиций, отметил эксперт.

До этого Марочко сообщил, что российские военнослужащие в течение недели, с 14 по 20 сентября, отразили 38 попыток ВСУ проникнуть на территорию ЛНР, ликвидировав более 12 тысяч украинских бойцов и иностранных наемников.

Ранее российские ВС РФ нанесли удар авиабомбой по пункту дислокации ВСУ под Купянском.

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