Участника СВО осудили за дезертирство

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии за дезертирство. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военнослужащий Т., желая уклониться от прохождения военной службы, в декабре 2022 года самовольно оставил палаточный лагерь воинской части и отправился к месту жительства, вернулся к семье. Отмечается, что мужчина проводил время по своему усмотрению, не желая продолжать военную службу.

В апреле текущего года сотрудники полиции узнали, что солдат находится в городе Абакане. Его задержали.

Самовольное оставление службы военнослужащего суд квалифицировал по ч. 3

ст. 338 УК РФ (совершение военнослужащим дезертирства — прим. ред.) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Ранее на Урале мужчина напал с ножом на участника СВО, объявленного в розыск за дезертирство.