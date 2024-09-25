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Российские военные поразили центр радиосвязи ВСУ

Минобороны сообщило о поражении центра радиосвязи ВСУ и центра производства БПЛА

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие поразили центр радиосвязи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Также ВС России уничтожили цеха, в которые производились украинские беспилотные летательные аппараты, и склад готовых к отгрузке дронов.

Всего за минувшие сутки дальнобойным оружием РФ удалось поразить 153 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что российские войска взяли под свой контроль населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

25 сентября генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что все попытки ВСУ улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал.

Незадолго до этого пленный украинский солдат рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники.

Ранее бойцы ВСУ обратились в бегство после удара ВС РФ в Курской области.

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Операция на Украине
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