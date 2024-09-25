ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинские войска атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа боеприпас посек фасад и крыльцо частного жилого дома. Кроме того, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил бомбу в поселке Доброполье, повредив тем самым крышу частного дома. Вспыхнувший пожар уничтожил надворные постройки.

В селе Смородино еще один дрон сбросил взрывное устройство на частный дом: повреждены кровля, окна и несущая стена, добавил Гладков.

Также в Вознесеновке Шебекинского городского округа удары украинских снарядов выбили окна, просекли кровлю, фасады и заборы трех домов. Полностью уничтожены две постройки во дворах.

Несмотря на повреждения, никто не пострадал, уточнил Гладков.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 25 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили два дрона над Белгородской и Курской областями.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.