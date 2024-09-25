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Военный эксперт раскрыл значимость Угледара для продвижения российской армии

Военэксперт Джерелиевский: Угледар откроет ВС РФ продвижение на юг и восток

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украина признала безвыходное положение в Угледаре, который мог стать оборонительным рубежом для ВСУ. Их поражение напрямую связано с курской авантюрой, считает военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский. Для российской армии освобождение города означает возможность продвижения сразу и на юг, и на восток, объяснил он в беседе с 360.ru.

Изначально ВСУ рассматривали Угледар как плацдарм для последующего продвижения и прорыва в южном направлении, однако курская операция изменила планы командования Украины, считает эксперт.

«Они старались сберечь свои позиции, резервы на этом направлении, но эта курская авантюра, а также наше успешное наступление в Донбассе заставили их перебрасывать силы и оттуда. В результате проседает их система обороны на южном направлении», — объяснил он.

Еще одна причина преимущества российской армии — это отсутствие у Киева систем ПВО, что стало причиной авиаударов в режиме нон-стоп, считает Джерелиевский.

В результате сейчас освобождение Угледара — это лишь вопрос времени, такой сценарий неизбежен, добавил эксперт. Он напомнил, что украинские источники также подтверждают переход боев в черту города, что, по сути, предрекает его дальнейшую судьбу.

Освобождение Угледара приведет к стремительному продвижению российской армии на этом участке, заключил военный эксперт.

Напомним, накануне сообщалось, что российские войска зашли в кварталы на окраине города и постепенно продвигаются вглубь, в городе начались боевые действия. В ВСУ рассказали о критическом положении в районе города, заявив, что потеряли тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию.

Ранее стало известно, что ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара.

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