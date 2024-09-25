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На Тихоокеанский флот прибыли два атомных подводных крейсера

«Император Александр III» и «Красноярск» завершили переход на Тихоокеанский флот

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ВМФ России

Российские атомные подводные крейсеры «Красноярск» и «Император Александр III» завершили арктический переход с Северного на Тихоокеанский флот. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время суда находятся на постоянном месте базирования — в порту города Вилючинска, который расположен в Камчатском крае. По информации агентства, экипажи субмарин в торжественной обстановке встретили главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев и заместитель министра обороны страны Павел Фрадков.

«Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота, совершив сложный переход подо льдами Арктики, прибыли новейшие атомные подводные крейсеры», — сказал Фрадков во время церемонии.

Он добавил, что «Император Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных среди других субмарин аналогичного класса. Как отметил заместитель министра обороны РФ, теперь эти суда будут выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания и повышению боевого потенциала страны в составе Тихоокеанского флота.

22 сентября в городе Владивостоке состоялась торжественная встреча экипажа многоцелевой дизель-электрической подводной лодки «Магадан», который завершил боевую службу в акватории Японского моря. Субмарина находилась под водой целый месяц и за это время не была никем обнаружена.

Ранее Моисеев оценил готовность подводных лодок Тихоокеанского флота к применению «самого мощного» оружия.

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