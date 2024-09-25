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Российские военные выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области

Алаудинов: ВС России выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области

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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Вооруженные силы России выстроили несколько эшелонов обороны на территории Курской области. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в интервью ТАСС.

Исходя из ситуации, украинские военные понимают, что продвигаться дальше через эти эшелоны у них физически не получилось бы, тем более они не способны пройти через первую линию, где стоят силы РФ, добавил генерал.

Алаудинов уточнил, что даже те подразделения, которые Вооруженные силы Украины пытаются завести на направление, несут очень большие потери.

До этого генерал сообщал, что ВСУ завели на территорию Курской области новые подразделения.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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