Подполье сообщило об ударе по одесскому порту, куда доставляли ракеты для F-16

По порту Южное в Одесской области, куда должно было причалить судно с ракетами для самолетов F-16, был нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

По его словам, первый взрыв в порту произошел вечером 24 сентября. После этого случилась детонация, а в сторону гавани выехали бригады скорой помощи и спасатели.

Второй взрыв произошел спустя пару минут в районе пансионата «Чабанка» неподалеку от Южного. Отмечается, что в пансионате располагаются украинские военные, а рядом с ним есть центр радиоэлектронной разведки, возле которого фиксировали присутствие иностранных офицеров.

Накануне Лебедев сообщал, что в порт Южное направлялся корабль с вооружением для F-16. По его словам, судно было замечено в порту Одессы, однако оно не стало там разгружаться, а отправилось дальше.

20 сентября ВС РФ атаковали порт Одессы — удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами и ракетами.

Ранее стало известно о ликвидации командира корабля морской охраны Украины.